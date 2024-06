54. Stadt- und Rosenfest in Bernburg Trotz schlechter Wetterprognosen: Fest fällt nicht ins Wasser und zieht wie immer viele Besucher an

Am Ende ist es gar nicht so verregnet wie vorhergesagt. Dabei lockt nicht nur das Bühnenprogramm auf den Karlsplatz. Was Den Besuchern dabei am meisten Spaß macht.