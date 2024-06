Pobzig/MZ. - Die Sonne ballerte auf den Sportplatz, der Schweiß floss in Strömen. Die Begeisterung der 48 Kinder wurde dadurch jedoch überhaupt nicht gebremst. Mit großem Elan absolvierten sie die Übungen, die ihnen die fünf Trainer der Fußballschule von RB Leipzig anboten, die in dieser Woche Station in Pobzig machte. „Wir vermitteln fußballerische Grundlagen und Fähigkeiten auf spielerische Art und Weise. Die Freude und der Spaß am Fußball stehen im Vordergrund“, erklärte die Leiterin des Camps in Pobzig Hannah Kandt.

