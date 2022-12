Trebnitzer Mühle hat einmalige Dachterrasse mit Liegestuhl

Trebnitz/MZ - Als Autofahrer kommt man zwischen Könnern und Zweihausen unweigerlich an ihr vorbei. Und als langjähriger Besitzer will man gar nicht mehr von ihr weg: die Mühle in Trebnitz. Auf einer Anhöhe, direkt an der Landstraße thront das Bauwerk, das von etlichen Bäumen umgeben ist.