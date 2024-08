Nick Wilder ist zu Gast im Restaurant „Karl’s Platz “ und liest aus seinem Buch „Hallo Herr Kaiser! Das Leben ist wilder als man denkt“. Was die Zuhörer an diesem Abend erwartet.

Bernburg/MZ. - Cowboyhut statt Arztkittel: Schauspieler Nick Wilder dürfte vielen noch als Arzt aus der ZDF-Fernsehreihe „Traumschiff“ ein Begriff sein. Gerade ist er aber für eine Rolle als böser Emery Forster bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) engagiert. Und weil der 71-Jährige, der auf der Ostseeinsel Fehmarn aufwuchs, hauptsächlich mit seiner Frau in Montana (USA) lebt, nutzt er seinen Besuch in der Heimat Deutschland und geht in diesem Herbst auf Lesereise.