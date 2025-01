Der Grönaer gehörte zu den Urgesteinen unter den Abteilungsleitern Fußball in der Region, stand fast 30 Jahre an der Spitze des Vereins. Nun ist er im Alter von 73 Jahren gestorben, doch er hinterlässt große Spuren.

gröna/mz. - Wer an die Fußballabteilung des SV Sportlust Gröna denkt, dem kommt ein Name in den Sinn – Klaus Skonieczny. Der Grönaer gehörte zu den Urgesteinen unter den Abteilungsleitern Fußball in der Region, stand fast 30 Jahre an der Spitze des Vereins, für den er alles gegeben hat.