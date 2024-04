Vor wenigen Tagen ist das SOS-Kinderdorf-Familienzentrum am neuen Standort eröffnet worden. Warum es aus der Grundschule ausziehen musste und was den Besuchern - auch älteren - geboten wird.

Spaß für Klein und Groß: In den neuen Räumlichkeiten in Alsleben kann auch Tischkicker gespielt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alsleben/MZ. - Am Ende ist alles ziemlich schnell gegangen: Innerhalb weniger Wochen ist der Jugendclub in Alsleben von der Grundschule ins Sportlerheim des FSV Rot-Weiß gezogen. „Dass wir rausmüssen, war länger klar. Das Gebäude soll wieder als Grundschule genutzt werden“, sagt Karin Weinreich, Bereichsleiterin beim SOS-Kinderdorf Sachsen-Anhalt, das die Einrichtung betreibt. Man habe den Jugendlichen aber weiterhin ein Angebot vorhalten wollen, bemerkt Karin Weinreich. Daher habe sich Marion Stellfeld, Leiterin des SOS-Kinderdorfs in Bernburg, verschiedene Objekte in Alsleben angeschaut - und im Sportlerheim ein geeignetes Domizil gefunden.