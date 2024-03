Seit Freitag ist der Parkplatz am Tiergarten in Bernburg wieder kostenpflichtig. Was Nutzer künftig beim Parken im Krumbholz beachten müssen.

Bernburg/MZ/EP. - Ab sofort ist der Parkplatz neben dem Tiergarten in Bernburg 24 Stunden sieben Tage die Woche kostenpflichtig. Wie der Bernburger Freizeit GmbH mitteilte, ist in den vergangenen Tagen dafür ein neues Parksystem installiert worden.

Demnach ist die erste halbe Stunde für Parkende kostenfrei, dann beträgt die Gebühr ein Euro pro Stunde. Das Tagesticket kostet sechs Euro. Anstelle von Schranken und herkömmlichen Parkautomaten wird auf ein modernes Bezahlsystem gesetzt, was etwa auch schon in Thale auf dem Zentralparkplatz für Gondelfahrer genutzt wird. So wird bei der Einfahrt das Kennzeichen und die Uhrzeit erfasst. Nach der Verweildauer auf dem Parkplatz muss die Parkgebühr am Automaten bargeldlos bezahlt werden. Auch eine Bezahlung mit App sie möglich.

Wer es versäumt, kann auch noch bis zu 48 Stunden nach dem Parkvorgang die Kosten mit der Easy-Park-App begleichen. Ansonsten droht bei Nichtbezahlung eine Strafe in Höhe von 45 Euro.