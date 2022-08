Tiergarten Bernburg hat Geparden-Pärchen aus Südafrika importiert

Bernburg/MZ - Es wäre eine kleine Sensation: Nachwuchs bei den Geparden im Bernburger Tiergarten. Nach dem Bau der Anlage 2006 hat es bislang nur ein einziges Mal im Jahr 2008 geklappt. Schaut man jetzt in das Gehege, liegt endlich wieder ein bisschen Liebe in der Luft. Zumindest, wenn man den Rufen Glauben schenken mag. Denn was für die Besucher fast unbemerkt geschah, ist der Einzug eines gänzlich neuen Gepardenpaares − aus Südamerika. „Sie wurden mit einer äthiopischen Fluggesellschaft von Johannisburg in Südamerika nach Adis Abeba und dann weiter nach Brüssel geflogen“, erzählt Bernburgs Tiergartenleiter Andreas Filz von der Luftlinie mehr als 8.800 Kilometer langen Strecke, die die Tiere zu ihrem Bestimmungsort zurückgelegt haben.

