Tiere gegen Kriegsangst: Ukrainische Kinder kommen in Bernburg Uhu Locke, Steinkauz und Schleiereulen hautnah

Bernburgs Eulenmann Jens Haberlandt bietet Flüchtlingskindern aus der Ukraine ein besonderes Erlebnis an, um ihr Trauma für einen Moment zu vergessen.

Gleich vier Tiere brachte Jens Haberlandt (hinten links) beim Treffen mit elf ukrainischen Flüchtlingskindern mit. Die gebürtie Ukrainerin Tetiana Pliushko (vorn rechts), die seit längerem in Baalberge lebt, half bei der Übersetzung.

Baalberge/MZ - Es sind die schlimmsten drei Wochen seines bisherigen jungen Lebens für Markian Lapa gewesen. Mitten in den frühen Morgenstunden des 24. Februars wurden der Dreijährige und seine Mutter durch einen Raketenangriff aus dem Schlaf gerissen. Es war der erste Kriegstag in der Ukraine und die Familie, die in Vasylkiv nahe Kiew lebt, war mittendrin. Denn nahe der Stadt befinden sich Militärstützpunkte, die angegriffen wurden.