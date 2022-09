Thomas Bidmon beinahe nach Axt-Unfall verblutet

Crüchern/MZ - Es ist der 21. Mai dieses Jahres. Ein Samstagmorgen. Thomas Bidmon aus Crüchern hat sich viel vorgenommen. In seinem Garten liegt ein Stapel Holz. Das will er in kamingerechte Scheite hacken. Damit die Arbeit leichter von der Hand geht, hat er sich eine nagelneue Axt zugelegt. „Scharf wie ein Rasiermesser“, sagt er. 20 Minuten geht alles gut, dann rutscht er bei einem Schlag vom Hackklotz ab. „Ich habe einen Schlag gegen das Bein gespürt, mir aber erst einmal nichts dabei gedacht“, erinnert sich der 58-Jährige.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.