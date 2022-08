Eine Ehepaar wird mehrfach von angeblichen Kriminalbeamten am Telefon vor Betrügern gewarnt. Am Ende zahlen die Senioren eine hohe Summe. Das Vorgehen ist perfide.

Bei dubiosen Anrufen hilft gesundes Misstrauen und ein Anruf bei der örtlichen Polizei. Nur so können Betrugsmaschen aufgedeckt werden.

Bernburg/MZ - Falsche Kripobeamte haben ein älteres Ehepaar in Bernburg um 52.000 Euro betrogen. Eine Frau hatte sich bereits am Mittwoch vergangener Woche telefonisch bei dem Paar gemeldet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der dreiste Betrug nahm damit seinen Lauf.