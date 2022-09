Eine 29-jährige Bernburgerin leitet seit September einen neuen „Teendance“-Tanzkurs in Plötzkau. Wie Deborah-Yadira Gut von Hamburg, New York und Griechenland in die Saalestadt kam.

Bernburg/MZ - Tanzen war schon in ihrer Jugend eine große Leidenschaft. Wenn sie sich mit Jugendlichen im Takt der Musik bewegt, einen Schritt nach dem anderen probt und die Kleinen am Ende mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, ist sie zufrieden. Die 29-jährige Tanzlehrerin Deborah-Yadira Gut, die eigentlich aus Villingen-Schwenningen im Schwarzwald kommt, hat in ihrem Leben schon viel erlebt, bis es sie Ende 2019 in die Saalestadt verschlagen hat.