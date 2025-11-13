Seit dem frühen Morgen kämpfen knapp 70 Retter bei Großbrand nahe der Zuckerfabrik in Könnern gegen das Feuer in einem Silo. Mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben.

Tausende Reifen nahe der Zuckerfabrik Könnern in Flammen - Warnung vor gefährlichen Brandgasen

Tausende Reifen standen in einem Silo in Könnern in Flammen.

Könnern/MZ - Die Telefone der Leitstelle des Salzlandkreises haben am Donnerstagmorgen nicht stillgestanden. Immer mehr Anrufe gingen gegen 5 Uhr morgens von Augenzeugen ein, weil sie einen mächtigen Feuerwehrschein nahe der Zuckerfabrik in Könnern entdeckten.