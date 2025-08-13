Talent für Fußball Real Madrids Bester aus Plötzkau: Sein Vorbild ist Barcelona-Star
Ein D-Jugendspieler des SV Plötzkau wurde zum besten Spieler des Fußballcamps von Real Madrid gekürt. Warum ausgerechnet ein Spieler des Erzrivalen FC Barcelona sein Vorbild ist.
13.08.2025, 05:58
Plötzkau/MZ. - 76 Kinder hatten an der Fußballschule von Real Madrid, die bereits zum fünften Mal beim SV Plötzkau gastierte, teilgenommen. Und traditionell krönten Camp-Leiter Piet Wiehle, die Trainer Ivan Guerrero und Javier Andrés Caballero von der Akademie „La Cantera“ des spanischen Rekordmeisters sowie Johannes Kröhs und Lukas Kuczkowiak, die die D-Jugend des SV Dessau 05 in der abgelaufenen Saison zum Landesmeistertitel führten, den Gewinner.