SV Einheit Bernburg feiert an drei Tagen 70+1

Bernburg/MZ - Besser spät als nie: Mit gut einjähriger Verspätung will der Sportverein Einheit Bernburg sein 70-jähriges Bestehen in Form eines Festwochenendes vom 8. bis 10. Juli nachfeiern. Pandemiebedingt musste der Geburtstag im Vorjahr ausfallen. Höhepunkt ist neben der diesmal integrierten Berufsfindungsmesse das Gastspiel alter FCM-Haudegen. In der Traditionself des Zweitbundesligisten stehen solch klangvolle Namen wie die 74er-Europokalsieger Wolfgang „Paule“ Seguin, Manfred Zapf und Siegmund Mewes sowie ehemalige DDR-Oberliga-Stars wie Dirk Stahmann, Frank Siersleben, Detlef Schößler und Damian Halata. Die FCM-Oldies treffen am Samstagnachmittag auf das Team des Gastgebers, das 2012 in die Salzlandliga aufgestiegen war.

