SV Anhalt Bernburg darf zurück in die Bruno-Hinz-Halle

Klebrige Hände und Harz am Ball wird es für Wappiche-Trainer Claus Luther ab Freitag wieder in der Bruno-Hinz-Halle in Bernburg geben.

Bernburg/MZ - Mitte März war Schluss mit Handball in der Bruno-Hinz-Halle in Bernburg. Der Salzlandkreis beschloss zusammen mit der Stadtverwaltung Bernburg, die Halle in eine Aufnahmeeinrichtung für ukrainische Flüchtlinge umzuwandeln. Da sie jedoch bis Anfang Mai nicht genutzt werden musste, beschloss die Stadtverwaltung zusammen mit dem Kreis am vergangenen Donnerstag den Abbau. „Es müssen nur noch ein paar Gegenstände rausgeräumt werden und dann wird noch einmal gründlich der Boden gereinigt“, sagt Claus Luther, sportlicher Leiter des SV Anhalt Bernburg.