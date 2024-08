Sturz, Reifenpanne, Beinahe-Verhaftung an der Grenze: Was Bernburger Biker-Paar in Zentralasien durchmacht

Bernburg/MZ. - Fast 13.000 Kilometer entfernt von der Heimat haben Juliane und Christian Brych am Dienstag ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert - in einer Jurte in Kirgisistan. In den vergangenen vier Wochen hat das Ehepaar aus Bernburg bei seiner Motorrad-Weltreise „Bernride“ auf der Weiterfahrt von der russischen WolgaMetropole Astrachan gen Osten zahlreiche neue Abenteuer erlebt. Es schwitzte bei 45 Grad auf der Seidenstraße, wurde schlagartig zu Millionären, wäre fast als Drogendealer verhaftet worden, machte beim Campen Bekanntschaft mit kuchentellergroßen Spinnen, stürzte und durchquerte im Pamir-Hochgebirge reißende Flüsse.