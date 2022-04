Strompreis für Neukunden der Stadtwerke Bernburg doppelt so hoch

Saftige Preise zahlen Stadtwerke-Neukunden in der Grund- und Ersatzversorgung.

Bernburg/MZ - Die irrwitzigen Preissprünge an den europäischen Energiemärkten haben auch Konsequenzen für Neukunden der Bernburger Stadtwerke. Der kommunale Versorger verlangt von ihnen in der Grund- und Ersatzversorgung einen Stromverbrauchspreis von knapp 61 Cent je Kilowattstunde - etwa das Doppelte von dem, was Bestandskunden nach der jüngsten Preiserhöhung im Oktober berappen müssen. Beim Erdgas sollen neue Kunden sogar knapp 28 Cent für jede Kilowattstunde zahlen - das ist sogar das Dreieinhalbfache der gängigen Sondertarife.