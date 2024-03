Derzeit werden mehrere Tiergehege auf der Anlage im Krumbholz umgebaut und renoviert. Wofür die Freizeit GmbH rund 150.000 Euro ausgibt und was das für die Gepardenzucht bedeutet.

Vorarbeiter Dirk Baumann von der Zimmerei Meißner bohrt Löcher in die Stützbalken, aus denen neben dem Flamingohaus (hinten in Pink) die Einhausung für einen Brunnen gebaut wird.

Bernburg – Die wenigen Besucher, die im Spätwinter schon einen Spaziergang durch den Bernburger Tiergarten unternehmen, treffen dort derzeit einige Handwerker an. Denn gleich an drei Stellen auf dem Gelände wird gewerkelt. Rund 150.000 Euro investiert die Bernburger Freizeit GmbH nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Gruschka in die Umbau- und Sanierungsvorhaben.