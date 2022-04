Street-Food-Festival: Futtern rund um die Welt auf dem Karlsplatz in Bernburg

Der Bernburger Karlsplatz hat sich an diesem Wochenende in eine Essens-Meile verwandelt. 37 Stände sind vor Ort.

Bernburg/MZ - 7 Uhr beginnt die Frühschicht für Toni Türüc an seinem Stand auf dem Karlsplatz in Bernburg. „Ich bin hier einer der Ersten. Das Rindfleisch muss langsam gegart werden“, erzählt der Gastronom, der sein Handwerk im amerikanischen Philadelphia lernte. In der Stadt der angesagten Philly Cheese Steak Sandwiches - einem Fleischgericht im knusprigen Brot mit warmer Käsesoße. Auch die macht Toni Türüc selbst. Das typisch amerikanische Gericht ist eines von vielen, das an diesem Wochenende beim Street-Food-Festival im Herzen der Saalestadt auf die Festivalbesucher wartet.

„Es sind insgesamt 37 Stände vor Ort“, sagt Marktmeister Thomas Franky von der Firma Crowd Events, die seit fünf Jahren mit dem Street-Food-Festival durch Deutschland tingelt. Angefangen hatte alles in Magdeburg. Doch weil die Nachfrage so groß war, rollen die bunt bemalten Restaurants auf Rädern nun an jedem Wochenende in eine andere Stadt an, zum zweiten Mal nun nach Bernburg. Das Besondere daran: „Hier erhält man so viele exotische Gerichte, die man in einer Kleinstadt sonst nicht bekommen würde“, sagt Franzky und zeigt auf die vier Fahrzeuge von Christian Kohl. Der war mit seinen Foodtrucks unter der Marke „Jack’s Tasty“ bereits bei der Kabel-1-Sendung „Abenteuer Leben“ zu sehen. Kein Wunder, schließlich bereist man an seinen Ständen kulinarisch gleich mehrere Länder. Australien, USA, Kanada. Und kann dabei Saftiges vom Strauß, Krokodil oder Bison testen.

Wer es noch exotischer mag, für den wird auch „Schweinshaxe mal anders“ serviert, nämlich auf thailändische Art. Der Weg von Asien nach Afrika ist auf dem Karlsplatz nur ein Katzensprung. Auch dort kocht Krokodilfleisch in den Töpfen. „Es gibt aber auch viele vegetarische und vegane Gerichte, wer es ohne Fleisch lieber mag“, versichert Franzky.

Nur einen Steinwurf weiter wartet schon der Nachtisch: Bubble-Waffeln mit einer großen Portion Sahne und Gummibärchen. Wer es lieber klassisch mag, ordert typisch österreichischen Kaiserschmarrn oder Mini Donuts.

All das wollte sich auch Antje Krakau nicht entgehen lassen. Während sich die Bernburgerin vor allem auf die amerikanischen Gerichte freute, probierte ihr achtjähriger Sohn Max seine allererste Bubble-Waffel. Die Mama verteilte ein sehr gutes Urteil. „Es ist schön, dass so ein Festival hier stattfindet, beim ersten auf dem Schlosshof in Bernburg waren wir auch schon dabei“, erzählt Antje Krakau.

Gern hätten die Veranstalter den Bernburgern noch mehr geboten als die zahlreichen Foodtrucks und Getränkespezialitäten wie zum Beispiel internationale Biersorten. „Es heißt nicht umsonst Festival. Normalerweise würden wir auch Livebands und einen Saxofonisten auftreten lassen, aber bei der Beantragung des Festivals war die Genehmigung aufgrund der Coronapandemie-Lage noch nicht klar“, bedauert Marktmeister Franzky das etwas abgespeckte Zusatzprogramm. Zumindest wird aber Schneemann Olaf von der Eiskönigin den Nachwuchs unterhalten und ein DJ für die passende Festival-Musik sorgen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass das Festival auch ein drittes Mal nach Bernburg kommt, wenn es nach Franzky geht: „Wir haben hier auch dank der Stadtverwaltung extrem gute Bedingungen.“

Geöffnet ist das Street-Food-Festival auf dem Karlsplatz in Bernburg diesen Samstag, 30. April, von 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 1. Mai, von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.

Cocktails aus der „Bio-Tüte“. Engelbert Pülicher

Auch Bubble-Waffeln sind im Angebot. Engelbert Pülicher