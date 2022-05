Steffi Damme sammelt Ideen aus der Belegschaft des Bernburger K+S-Steinsalzwerkes

Steffi Damme koordiniert in ihrem Ideenbüro im Verwaltungsgebäude das Ideenmanagement des Bernburger K+S-Steinsalzwerkes.

Bernburg/MZ - Genau 150 Jahre ist es her, dass Industriepionier Alfred Krupp die Grundlagen für das Ideenmanagement niederschrieb. Seitdem hat sich in Deutschland eine lebendige Ideen- und Innovationskultur entwickelt wie beim Konzern K+S. Er nutzt intensiv die Kreativität seiner Belegschaft, seit 16 Jahren auch im Steinsalzwerk Bernburg. 2012 und 2019 wurde das Gesamtunternehmen für das beste Ideenmanagement im Land geehrt. Im Jubiläumsjahr gelang mit Steiger Florian Hartkopf erstmals einem Bernburger der Sprung aufs Siegertreppchen des jährlich vom Zentrum Ideenmanagement ausgelobten Wettbewerbs. In der Kategorie „Arbeitssicherheit und Gesundheit“ erreichte der 36-Jährige einen dritten Platz (die MZ berichtete).