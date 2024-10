Die Aufwandsentschädigungen für Kommunalpolitiker, Feuerwehrleute und Gemeindehaus-Betreuer sollen steigen. Welche Sätze in Bernburg künftig gezahlt werden sollen.

Stadt Bernburg will ihre ehrenamtlich tätigen Bürger großzügiger entschädigen

Für ihre Rettungseinsätze sollen Feuerwehrleute in Bernburg künftig besser entschädigt werden.

Bernburg/MZ. - Die Stadt Bernburg plant eine höhere Vergütung ihrer ehrenamtlich tätigen Bürger. Analog zum Salzlandkreis (die MZ berichtete) sollen auf Basis der seit Juli durch Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) geänderten Kommunalentschädigungsverordnung höhere Sätze an Kommunalpolitiker, Feuerwehrleute und Betreuer der Dorfgemeinschaftshäuser gezahlt werden. Vorausgesetzt der Stadtrat stimmt diesem Vorschlag in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 22. Oktober, zu. Pro Jahr würden die Haushaltsausgaben für diesen Zweck um schätzungsweise 140.000 Euro steigen.