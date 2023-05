Bernburg/MZ - Die Stadt Bernburg hat die Zielvorgaben der Bundesregierung zum Energiesparen offenbar erreicht. Aufgrund der eingestellten Energielieferungen aus Russland und einer befürchteten Mangellage sollte der Erdgasverbrauch um mindestens 15 Prozent gesenkt werden. Aus den bisher vorliegenden Daten zur Heizsaison 2022/23 geht hervor, dass in den kommunalen Gebäuden zum Teil deutlich weniger Erdgas verbraucht wurde als noch im Winter 2021/22. Das ist umso bemerkenswerter, da die Durchschnittstemperatur in der jüngsten Heizperiode in Sachsen-Anhalt mit 2,9 Grad Celsius ein halbes Grad niedriger war als in der kalten Jahreszeit zuvor.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.