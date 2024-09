Bernburg/MZ. - „Forever young“ (Für immer jung) der 80er-Jahre-Band „Alphaville“ hat Olesya Lisovskaya am Mittwochnachmittag zur Eröffnung des Baustellenfestes im Bernburger SOS-Kinderdorf Sachsen-Anhalt gespielt. Die Liedzeile steht sinnbildlich für das Vorhaben, wieder junges Leben in ein altes Gemäuer einziehen zu lassen. Rund sechs Millionen Euro investiert der freie Jugendhilfe-Träger in die Restaurierung des Einzeldenkmals Nienburger Straße 19, etwa die Hälfte des Weges ist geschafft. Grund genug also für eine kleine Feier und Zwischenbilanz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.