Stadt Bernburg bittet um Hilfe: Dringend Betten und Herde für Flüchtlinge gesucht

Spenden werden auch abgeholt oder können im Zentrallager an der Halleschen Landstraße abgegeben werden.

Bernburg/MZ - Die Flüchtlingshilfe in Bernburg läuft derzeit auf Hochtouren. Demnach werden täglich vier Wohnungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine mit den notwendigsten Möbeln ausgestattet, damit die vor allem geflüchteten Frauen und Kinder nicht in Gemeinschaftsunterkünften unterkommen müssen. Doch nach Angaben von Dominik Sommer, einem der freiwilligen Helfer bei der Stadt Bernburg, fehlen momentan vor allem Schlafgelegenheiten: „Wir brauchen dringend Betten“, sagt der Helfer und hofft auf die Unterstützung aus der Bevölkerung. Aber nicht nur sie werden gebraucht, so Jens Meißner von der Bernburger Stadtverwaltung: „Wir benötigen auch ganz dringend Herde und Kühlschränke.“ Hinzu kommen Küchenzeilen, die ebenfalls Mangelware sind.

Wer ausrangierte zu Hause übrig hat, kann sich gern an die Servicenummer wenden, die am Freitag dafür freigeschaltet wurde.

Gesammelt werden die Gegenstände im ehemaligen Druckhaus Aroprint in der Halleschen Landstraße 111. Erst vor einer Woche hatte die Bernburger Wohnstättengesellschaft das Objekt übernommen, um es perspektivisch zum neuen Betriebshof der Stadt umzubauen. Weil dafür noch Planungen nötig sind, wird das Areal nun als Logistikzentrum für die Bernburger Flüchtlingshilfe genutzt. Dort werden auch Spenden, unter anderem langlebige Lebensmittel, aber auch Medikamente, Schlafsäcke, Verbandskästen sowie Kompasse, Knie- und Ellenbogenschützer und Babynahrung dankend entgegen genommen.

Am Samstag erfolgt die Annahme von 8 bis 16 Uhr, am Sonntag von 8 bis 11 Uhr und wochentags von 8 bis 11 Uhr und 16 bis 20 Uhr. Die Servicenummer lautet: 0177/2747022