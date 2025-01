Die jüdische Familie Gross lebte seit 1910 in Bernburg, zuletzt im Haus Friedrichstraße 17. Welches Schicksal ihr in der NS-Zeit widerfahren ist.

Bernburg/MZ. - In einer Serie erinnert die MZ-Lokalredaktion anlässlich der jüngsten Stolperstein-Verlegung wöchentlich an das Schicksal ehemaliger jüdischer Mitbürger und NS-Widerstandskämpfer in Bernburg. Heimatforscher und Historiker Joachim Grossert hat dafür zahlreiche Biografien zusammengetragen. Insgesamt 64 Stolpersteine aus Messing, geschaffen vom Künstler Gunter Demnig, sind in den vergangenen Jahren an der letzten frei gewählten Adresse in den Gehweg eingelassen worden.