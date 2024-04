Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Sich in einem britischen Restaurant etwas zu essen bestellen? Das dürfte für Lilly Proft kein Problem sein. Auch, sich den Weg dorthin erklären zu lassen, wäre vermutlich keine Hürde. Denn die 16-jährige Schülerin von der Sekundarschule Campus Technicus ist ziemlich gut in Englisch. Die Neuntklässlerin ist sogar eine der besten im ganzen Salzlandkreis: Vor wenigen Tagen hat sie die Englisch-Olympiade für Sekundarschulen und Gymnasien gewonnen. Gut drei Stunden lang wurden ihre Sprachkenntnisse schriftlich und mündlich in der Gorkischule in Schönebeck geprüft - und am Ende stand sie als Siegerin der Sekundarschulen fest.