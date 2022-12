Spiegelglatter Wochenstart im Salzlandkreis

Blitzeis beeinträchtigt am Montagvormittag in Bernburg und Umgebung den Berufsverkehr. Einschränkungen gibt es unter anderem bei der Müllentsorgung.

Mieter Rainer Benedikt streute am Montagmorgen den Gehweg vor seiner Wohnung an der Käthe-Kollwitz-Straße in Bernburg.

Bernburg/MZ - Blitzeis hat zum Start in die Woche am Montagmorgen für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Gegen 6 Uhr einsetzender Regen gefror sofort auf dem kalten Untergrund, verwandelte Fußwege und Straßen in spiegelglatte Rutschbahnen. Die Situation entspannte sich erst in den Mittagsstunden, als die Regenfront wärmere Temperaturen mit sich brachte.