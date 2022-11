Wie viel Geld für die Pyroshow in Bernburg zum Jahreswechsel bisher zusammengekommen ist und worauf die Besucher sich zu Silvester freuen können.

Bernburg/MZ - Das Mindestspendenziel von 5.000 Euro ist erreicht, dem ersten zentral organisierten Silvesterfeuerwerk in Bernburg steht nichts mehr im Wege. 5.977,30 Euro waren bis zum Freitag auf dem von der Stadtverwaltung eingerichteten Spendenkonto zusammengekommen, teilte Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) gegenüber der MZ mit. Weitere Gelder stehen in Aussicht. Denn unter anderem müssen noch die in den Filialen der Salzlandsparkasse für diesen Zweck aufgestellten Sparschweine geschlachtet werden.