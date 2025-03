MZ-Serie „Stolpersteine“ (Teil 9): Alfred Mühlhausen wurde in Bernburg geboren. Nach einem Kriegseinsatz und Aufenthalten in medizinischen Einrichtungen wurde er hier 1941 ermordet.

Späte Wahrheit für Nachfahren: Alfred Mühlhausen wurde 1941 in Bernburger Tötungsanstalt ermordet

Im Jahr 2020 wurde in der Bernburger Badergasse ein Stolperstein für Alfred Mühlhausen verlegt.

Bernburg/MZ - In der Badergasse erinnert nur noch wenig an die frühere Bebauung. Wo sich heute Parkplätze befinden, stand einst das Elternhaus von Alfred Mühlhausen. Er wurde 1941 in der Tötungsanstalt Bernburg ermordet.