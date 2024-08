Veranstaltung am Wochenende Spannende Rennen auf der Saale: Bernburger Drachenbootregatta lockt wieder ans Wasser

Am 17. August steigen in Bernburg auf der Saale ab 12 Uhr viele spannende Duelle im Rahmen der 19. Auflage des Drachenbootrennens. Dabei gehen sowohl einige Neulinge als auch alte Hasen an den Start.