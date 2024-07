Der Eulenspiegelturm auf dem Schlossgelände in Bernburg ist weiterhin geschlossen.

Bernburg/MZ. - Erst sollte er Ende des Winters öffnen, dann Ende Mai. Doch steht man vor dem Eingang des Bernburger Eulenspiegelturms auf dem Schlossgelände, ist die Tür noch immer fest mit Spanplatten verschraubt. Kein Hineinkommen möglich. „Geplant ist, dass der Aufgang zum Eulenspiegelturm bauseitig ab Mitte August wieder zugänglich ist. Die Arbeiten an dem Treppenaufgang sind jetzt in den letzten Zügen“, sagt Manuela Werner, Pressesprecherin der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, die in den zurückliegenden Monaten den Aufgang zum Turm gesichert hat.