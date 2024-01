Die FDP im Salzlandkreis steckt in der Zwickmühle - und das durch den Protest. Ein Zitat des Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Andreas Silbersack, sorgt dabei für Unruhe: Der Sohn des früheren verstorbenen FDP-Kreisvorsitzenden Johann Hauser kritisiert die Stellungnahme des Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Andreas Silbersack, zum Bauernprotest. Was die Partei im Kreis dazu sagt.

Sebastian Hauser hat den Hof in Atzendorf von seinen Eltern übernommen. In dieser Woche protestierte er mit den anderen Landwirten auch in Magdeburg.

Bernburg/Atzendorf/Schönebeck. - Bauernprotest auf den Straßen im Salzlandkreis gegen die von der Ampel-Koalition beschlossenen und die auch von der FDP verteidigten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft: Was wohl Johann Hauser dazu gesagt hätte? So mancher dürfte sich in den vergangenen Tagen gefragt haben, wie der im Juli 2023 verstorbene Landwirt, dessen Familie einen großen Hof in Atzendorf betreibt, diesen Streit erlebt hätte. Schließlich war Hauser seit 1982 in der Partei und bis zu seinem Tod Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter.