Welche Monate und Termine besonders beliebt sind und wie viele Vormerkungen es für 2026 schon gibt.

So viele Paare haben sich 2025 in Bernburg und Umgebung getraut

111 Paare haben sich im vergangenen Jahr im Bernburger Rathaus das Ja-Wort gegeben.

Bernburg/MZ. - Im Kreise von Familie und Freunden der Liebe seines Lebens das Ja-Wort geben – das klingt für viele Menschen nach wie vor äußerst verlockend. Zwar sind die Zahlen der Hochzeiten in den vergangenen Jahren etwas zurückgegangen. Aber nach wie vor wird in Bernburg und Umgebung geheiratet. 2025 haben sich in Bernburg 111 Paare getraut, teilt Pressesprecherin Julia Tarlatt auf MZ-Anfrage mit. Ein Jahr zuvor waren es 104. Unter den Paaren, die sich im vergangenen Jahr das Ja-Wort gegeben haben, waren vier gleichgeschlechtliche: drei weibliche Paare und ein männliches Paar.