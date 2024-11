So hat sich Könnerns Bürgermeister Martin Zbyszweski getraut

Könnern/MZ. - Die Rathausschlüssel hatten ihm die Narren des Karneval Clubs Könnern am 16. November abgenommen. Trotzdem fand Martin Zbyszewski am vergangenen Freitag einen Weg in sein zweites Wohnzimmer. Aus einem ganz wichtigen Grund. Könnerns Bürgermeister hat sich getraut und im Standesamt des Rathauses seiner Isabell das Ja-Wort gegeben.