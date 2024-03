So hat sich Bernburgs Männerballett zur Landesmeisterschaft in Baströcken geschlagen

Bernburg/Staßfurt/MZ. - „Alle waren Sieger.“ So hieß es schon früher in der „Mini Playback Show“. Vielleicht war das auch ein Grund, warum bei der Landesmeisterschaft im Männerballett am Samstag im Staßfurter Salzland Center nur die ersten drei Plätze genannt wurden. „Weitere wurden nicht genannt, damit keiner traurig ist“, hieß es vom Ausrichterverein 1. Staßfurter Carneval Verein rot/schwarz (SCV).