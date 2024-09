Könnern/Frankfurt/MZ. - Ein aufregendes Wochenende liegt hinter den Tänzerinnen des SV Blau-Weiß Könnern. Stundenlang haben sie in Kleinbussen und Autos gesessen, um im 500 Kilometer entfernten Frankfurt am Main ganz besondere Wettkampfluft zu schnuppern. Denn elf Tänzerinnen haben dort am Samstag an den Deutschen Meisterschaften im Jazz, Modern/Contamporary-Dance teilgenommen.

