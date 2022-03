Skisprungstar Jens Weißflog kommt ins Bernburger Theater

Bernburg/MZ - Er ist einer der erfolgreichsten Skispringer der Welt gewesen und bald zu Gast in der Saalestadt Bernburg: Jens Weißflog. Der Weltklassesportler wird einer der Ehrengäste zur Eröffnung der neuen Henne-Ausstellung in der Kunsthalle sein. Am Sonntag, 22. Mai, findet dafür ab 16 Uhr unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, im Theater Bernburg die Eröffnungsgala mit Talkrunden, Sketchen und Liedern statt.

Erwartet werden nach Angaben der Veranstalter vom Museum Schloss Bernburg die Macher der „Goldenen Henne“, der Henne-Preisträger Jens Weißflog, ausgewählte Charity-Henne-Stars und alle Finalistinnen der Miss

Goldenen-Henne-Verleihungen. Gleich zu Beginn der Veranstaltung präsentiert die TV- u. Goldene-Henne-Moderatorin Victoria Herrmann die längste Henne-Star-Tapete der Welt. Auf einer 30 Meter langen, exklusiven Tapetenrolle sind alle Henne-Preisträger verewigt.

„Diese Tapetenrolle werden alle drei Goldenen-Henne-Missen auf der Theaterbühne ausrollen und die über 200 Henne-Preisträger verkünden“, erzählt Torsten Sielmon vom Museum Schloss Bernburg, der die Ausstellung ins Leben gerufen hatte und pandemiebedingt schon zweimal verschieben musste.

Zur Eröffnung soll auch an die unvergessene Helga Hahnemann erinnert werden, der die Goldene Henne gewidmet ist. „Ihre langjährigen Bühnenpartner Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder werden ihre bekanntesten Sketche und Lieder auf die Bernburger Bühne bringen und die „Henne“ in Ihren Herzen wieder lebendig machen“, verspricht Sielmon.

Helga Hahnemann sei eine der ganz Großen der Unterhaltungskunst gewesen. Sängerin, Schauspielerin und ein „Berliner Original“. Bekannt wurde sie unter anderem mit dem Titel: „Jetzt kommt dein Süßer“. Die „Goldene Henne“ ist ein seit 1995 jährlich vergebener deutscher Publikumspreis zur Erinnerung an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann, die den Spitznamen „Henne“ hatte.

Unter dem Titel „Hennestars-Die Galerie der tollen Menschen“ zeigt die Bernburger Freizeit GmbH in Kooperation mit der Superillu und mit Unterstützung des MDR vom 22. Mai bis 26. Juni in der Kunsthalle Bernburg und im Salzlandmuseum Schönebeck diese exklusive Sonderschau. „Das Besondere an dieser Exposition ist die Beteiligung von zwei Museen im Salzlandkreis (Bernburg, Schönebeck), die zeitgleich und in unterschiedlichen Präsentationsformen die „Goldene Henne“ den Bürgern zeigen werden“, fiebert Sielmon der Eröffnung entgegen.

Der Kartenvorverkauf zur Eröffnungsgala im Theater Bernburg am 22. Mai hat nun begonnen. Der Eintrittspreis beträgt pro Person 25 Euro. Tickets gibt es ab sofort in der Stadtinformation Bernburg, Lindenplatz 9, 06406 Bernburg. Weitere Infos unter: 03471/34 69 311, Email: stadtinfo@bernburger-freizeit.de oder im Netz unter der folgenden Adresse: www.bernburger-freizeit.de.