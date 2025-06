Linus, der in diesem Jahr in die Schule kommt, ging mit Polizeihauptmeister Frank Schübel alle wichtigen Verkehrszeichen durch.

Bernburg/MZ. - Worauf muss ich achten, wenn ich einen Zebrastreifen überquere? Was muss ich beim Fahrradfahren beachten? Wie verhalte ich mich richtig an einer Bushaltestelle? Was bedeuten die Verkehrszeichen? – Kinder für das Thema Sicherheit im Straßenverkehr zu sensibilisieren, war der Hintergrund eines bundesweiten Aktionstages zum Thema „sicher.mobil.leben – Kinder im Blick“. Auch die Polizei des Salzlandkreises beteiligte sich an diesem Tag.