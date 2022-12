In Bernburg begleitet die Freiwillige Feuerwehr die Veranstaltungen im Carl-Maria-von-Weber-Theater. Wie sie für einen reibungslosen Ablauf sorgt und was zu beachten ist.

Bernburg/MZ - Eine Stunde vor Aufführungsbeginn piept es laut und kurz am Künstlereingang des Carl-Maria-von-Weber-Theaters in Bernburg. Der diensthabende Feuerwehrmann Christian Künne gibt über ein Bedienfeld den Probealarm an die Leitstelle nach Staßfurt. „Das ist Routine vor dem Theaterstück. Dann wissen die Kollegen, dass wir da sind und alles funktioniert“, sagt der 41-Jährige.