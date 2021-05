Serumwerk Bernburg: A(u)ktion fürs Kinderdorf

Die Zeit vor dem Weihnachtsfest ist auch im Serumwerk Bernburg jedes Jahr sehr lebhaft. Kommen das ganze Jahr über schon viele Gäste aus der ganzen Welt in das Pharma-Unternehmen, geben sich die Besucher im Advent förmlich die Klinke in die Hand. Und manchmal auch mit dem einen oder anderen Präsent.

Als die Schränke im Büro des Vorstandes mehr und mehr einem bunten Gabentisch glichen, drängte sich für den Vorstandsvorsitzenden Frank Kilian förmlich die Idee auf, all die schönen Sachen für einen guten Zweck zu versteigern.

Nicht öffentlich in einem Auktionshaus, sondern in der sogenannten Dienstberatungsrunde, zu der alle leitenden Mitarbeiter des Serumwerkes gehören. „Die Auktion brachte neben viel Spaß für alle am Ende immerhin eine Summe von 650 Euro ein. Möglich wurde dies, weil die Bieter recht großzügig Beträge aufrundeten und Teilnehmer, denen das Glück beim Ersteigern nicht zur Seite stand, trotzdem in das extra dafür angeschaffte Sparschwein einzahlten“, informierte Vorstandsassistentin Heike Schuster.

Empfänger im Vorfeld ausgesucht

Was den Erlös angeht, so hatten sich der Vorstand und seine Mitarbeiter bereits im Vorfeld entschieden, den Betrag für Sachgeschenke zu verwenden, die für eine soziale Einrichtung der Stadt Bernburg angeschafft werden. Die Wahl fiel dabei auf das SOS-Kinderdorf und auf neues Spielzeug.

„Es gehört schon seit vielen Jahren zu unserer Philosophie, der Stadt, die seit über 60 Jahren Hauptwirkungsstätte unseres Unternehmens ist, und vor allem den Menschen dieser Stadt etwas von dem zurückzugeben, was an Kraft, Fleiß und Engagement in die Serumwerk Bernburg AG investiert wurde.

Besonders gern engagieren wir uns in der Kinder- und Jugendförderung, denn schließlich bilden sie die Zukunft“, kommentierte Produktions-Vorstand Jan Lukowczyk das Ergebnis und versprach: „Diese Versteigerung könnte eine neue, gute Tradition im Serumwerk werden.“ (mz )