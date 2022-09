Seniorenkolleg der Hochschule Bernburg feiert 20-jähriges Bestehen

Bernburg/MZ - Seit 20 Jahren besteht in Bernburg das Seniorenkolleg der Hochschule Anhalt. Gegründet wurde es im Oktober 2002. Seit Anfang an mit dabei ist Sigrid Kaboth. Sie erinnert sich noch gut an die Anfänge. Das Ziel war, ein Programm anzubieten, das sich speziell an Senioren wendet, die einen akademischen Bildungshintergrund haben. Und die sich natürlich für alle möglichen Dinge des Lebens interessieren − und zwar in allen gesellschaftlichen oder politischen Bereichen.

