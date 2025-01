Mathias Müller hat interimsweise die Nachfolge des Vorsitzenden Thomas Souschek angetreten. Wie der Strenzfelder zum Verein kam und was er plant.

Fußball in Bernburg

Bernburg/MZ. - Beim SV Einheit Bernburg kommt Bewegung in das Führungsgremium. Der bisherige Vereinsvorsitzende Thomas Souschek hat nach mehr als zehn Jahren an der Spitze des Vereins aus privaten und beruflichen Gründen sein Ehrenamt zur Verfügung gestellt. Bis zur Jahreshauptversammlung am 21. März wird Mathias Müller dieses Amt interimsweise ausüben.