Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet an diesem Samstag wieder das traditionelle Rennen über die Saale. Zahlreiche Teams aus der Region werden zu dem Spektakel erwartet.

Tradition in Wispitz

Auch fünf Frauenteams, wie das der Feuerwehr Nienburg, gingen beim 25. Schlauchbootrennen in Wispitz an den Start.

Wispitz/MZ/KT. - Der Blick geht dieser Tage auf die Wettervorhersagen. Denn die Veranstalter vom traditionellen Schlauchbootrennen auf der Saale bei Wispitz hatten in den zurückliegenden Jahren schon alles dabei: strömenden Regen und eine völlig vermatschte „Festwiese“ am Ufer, aber auch strahlenden Sonnenschein und bestes Herbstwetter. An diesem Samstag, wenn die inzwischen 26. Auflage des Events auf der Saale steigt, soll es zumindest trocken bleiben – aber auch kühl. Umso wärmer müssen sich die Starter anziehen, die sich beim diesjährigen Rennen beteiligen.