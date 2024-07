Die Spanische Wegschnecke tritt zuhauf in der Region auf. Welche Ursachen der Vorsitzende des Kreisnaturschutzbeirates für die Invasion ausgemacht hat und welche Bekämpfungstipps er gibt.

Bernburg/MZ. - „Spanischer Siegeszug in Deutschland“ - mit dieser Schlagzeile wäre nicht nur die jüngst zu Ende gegangene Fußball-Europameisterschaft gut beschrieben gewesen, sondern auch die bundesweit fast flächendeckend auftretende Schneckenplage. Aber der Name der Spanischen Wegschnecke, die momentan zuhauf auch die Region bevölkert, ist irreführend. Tatsächlich ist wohl Südwestfrankreich die ursprüngliche Heimat dieser Weichtierart. Sei’s drum, ob Spanierin oder Französin - bei den hiesigen Landwirten und Kleingärtnern sind die rötlich-braunen Schnecken keine gern gesehenen Gäste, machen sie sich doch mit Vorliebe über Blattsalat und Kohlköpfe her.