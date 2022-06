Schlosshof Alsleben und die Zukunft

Alsleben/MZ - Erst im Januar dieses Jahres ist ein neuer Pächter in die Räume des Schlosshofes in Alsleben eingezogen. Das „Pizza, Pasta und Burger“, unter Leitung von Gurdeep Singh aus Halle, lockte mit einfachen, aber beliebten Gerichten mit indischer Note. Doch schon Ende Mai war die Küche wieder kalt. Verpächter Jürgen Starke zeigte sich enttäuscht. „Die Leute waren zufrieden, in den ersten Wochen war der Laden voll, das Essen war einfach, aber super“, erzählte er. Gurdeep Singh hatte Spaß an seiner Arbeit, aber die gestiegenen Lebensmittelpreise und die tägliche Anfahrt von Halle drückten den Gewinn. Als der erste Ansturm vorbei war und die Kunden seltener kamen, zog er einen Schlussstrich. Die Preise wollte er nicht erhöhen, dann wären die Kunden wahrscheinlich ganz ausgeblieben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<