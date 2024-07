Schock beim Spaziergang: Der Plötzkauer Tobias Baumgraß entdeckte kürzlich ein Tier mitten im Dorf. So verhält man sich in solch einem Fall richtig.

Schock beim Spaziergang: Schlangenalarm am Schloss in Plötzkau

Plötzkau/MZ. - Diesen Schreck wird Tobias Baumgraß nicht so schnell wieder vergessen. Eigentlich war er nur zu einem kurzen Spaziergang am Schloss in Plötzkau unterwegs, als plötzlich eine Schlage vor ihm auftauchte. „Ich habe mich sehr erschreckt“, sagt der Plötzkauer, obwohl ihm seine Nachbarn schon öfter erzählt hätten, dass es in diesem Gebiet Schlangen gibt.