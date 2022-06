Schicksal der Bahnhöfe: Gebäude in Könnern wird zwangsversteigert - wie einige andere zuvor auch

Am 25. Juni kann man das Bahnhofsgebäude in Könnern zum Schnäppchenpreis kaufen. Aber was wurde aus denen, die den Verkauf bereits hinter sich haben? Eine Bestandsaufnahme.

Könnern/Baalberge/Biendorf/MZ - Die Fenster sind verrammelt, die Backsteine mit bunter Farbe beschmiert. So ist der Anblick für Bahnreisende am Haltepunkt Könnern mit Blick auf das große Bahnhofsgebäude. Ein Schandfleck, der auch der Stadt Könnern ein Dorn im Auge ist. „Gerade jetzt in der Zeit, wo mehr Bahn gefahren wird, ist das der erste Eindruck, der von Könnern entsteht“, sagt der städtische Bauamtsleiter Mario Brauns. Es ist ein deprimierender. Dementsprechend gespannt schaut er auf Samstag nächster Woche, 25. Juni. Denn an diesem Tag soll Könnerns Bahnhof durch das Auktionshaus Karhausen in Berlin zwangsversteigert werden (siehe nebenstehenden Beitrag: „Unter dem Hammer“).