Die elfjährige Jula Flögel mausert sich zu Bernburgs Nachwuchs-Schauspieltalent. Sogar im Kinofilm „Spuk unterm Riesenrad“ spielt sie mit. Am Samstag ist sie das nächste Mal auf der Bühne zu sehen.

Bernburg/MZ - Ihre Stimme ist unverwechselbar, laut und dürfte einigen Besuchern des Carl-Maria-von-Weber-Theaters in Bernburg schon einmal in den Ohren geklingelt haben. Sie gehört zu Jula Flögel, Bernburgs Nachwuchs-Schauspieltalent, das am Samstag, 26. November, wieder auf der Bühne stehen wird.