Bernburg/Großwirschleben/MZ - Viele Jahre war sie nicht mehr in Bernburg. Nun wird die Sängerin und Schauspielerin Alexandra Broneske in diesem Monat für einen Gastauftritt in ihre Heimat zurückkehren. Sie wurde 1982 in Bernburg geboren und ist in Großwirschleben aufgewachsen. Der Besuch der Bernburger Musikschule sowie die Mitwirkung in der Theatergruppe des Carolinums und „Mona Lisa“ halfen ihr bei der Berufswahl: „So lang ich denken kann, habe ich immer gesungen und nachdem ich mit 15 zum ersten Mal auf einer Bühne stand, ließ mich diese Leidenschaft nicht mehr los“, sagt Broneske.